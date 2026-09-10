Paolo Vanoli stavolta avrà una Fiorentina di qualità. Le aspettative su di lui non mancano a Firenze
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La Fiorentina riparte, ancora una volta, da Paolo Vanoli. Paratici ha fatto marcia indietro, scegliendo l'ex tecnico del Torino. Una scelta commentata da Mauro Bressan, ai microfoni di News.Superscommesse.it:
"Sono contento che la società abbia puntato su Paolo Vanoli per la panchina: già conosce l'ambiente e ha fatto benissimo lo scorso anno. Si tratta di un allenatore di carattere che può trasmettere alla squadra la grinta che manca in campo in questo momento. Rispetto alla passata stagione è arrivato prima sulla panchina viola, di conseguenza avrà più tempo a disposizione per imprimere le proprie idee. Ha a disposizione un gruppo di ragazzi sui quali può lavorare tranquillamente. L'obiettivo deve essere quello di dare un'identità e un'anima alla squadra, questo è sicuramente nelle sue corde. A posteriori, viste come sono andate le cose, forse la Fiorentina avrebbe fatto bene a continuare direttamente con lui, senza virare su Grosso. Ora Vanoli ha il compito di far maturare questa squadre e di far rendere al 100% i suoi giocatori. Ci sono talenti interessanti, la Fiorentina può togliersi belle soddisfazioni"
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