Quando torna Mandragora? Il report e i tempi di recupero dopo il KO

Il percorso riabilitativo

Per Mandragora dunque una lesione al menisco, ma nessun interessamento del legamento crociato, come si era temuto in un primo momento. Un infortunio quindi - per fortuna - meno grave del previsto. La Fiorentina dovrà sì fare a meno del classe '97, ma non per un periodo lunghissimo. "Rolando - si legge nel report - ha già iniziato questa sera il programma riabilitativo stabilito". Scongiurato il peggio per il centrocampista ex Torino, restano da definire i tempi di recupero. Ovviamente sospiro di sollievo rispetto alle impressioni a caldo.