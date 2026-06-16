Parisi, controllo a Villa Stuart: il punto sul recupero a 30 giorni dall’intervento

Passo dopo passo verso il rientro. Fabiano Parisi prosegue il suo percorso di riabilitazione dopo l'intervento chirurgico al ginocchio destro. A fare il punto sulle condizioni dell'esterno della Fiorentina ci ha pensato direttamente la clinica Villa Stuart di Roma, che poco fa ha pubblicato un aggiornamento ufficiale tramite il proprio profilo Instagram.

La nota clinica romana ha condiviso uno scatto del calciatore viola, accompagnato da una nota che certifica il superamento della prima fase del percorso riabilitativo:

"Visita di controllo per Fabiano Parisi. Il calciatore Fabiano Parisi ha effettuato oggi la visita di controllo post intervento. A 30 giorni dall'operazione, l'esterno della Fiorentina ha sostenuto test funzionali ed esame radiologico al ginocchio destro, prima del consulto finale con il Prof. Mariani . Prossimo appuntamento a Villa Stuart tra 1 mese."

I prossimi passaggi

Il controllo con il Professor Mariani ha dunque dato esito positivo per quanto riguarda i test funzionali e radiologici a un mese esatto dall'operazione. Parisi continuerà ora il lavoro personalizzato per ritrovare la condizione migliore: il prossimo step ufficiale è fissato esattamente tra30 giorni, quando l'esterno viola tornerà a Roma per un nuovo controllo che stabilirà le tappe di avvicinamento al rientro in gruppo.