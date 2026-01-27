Paolo Vanoli ha scelto una formazione rimaneggiata per la sfida contro il Como. Tantissimi sono i titolari che questa sera riposeranno, tra cui Dodò e Rolando Mandragora. Per i due senatori viola non si tratta propriamente di "riposo", dato che sono alle prese con due infortuni.
Non solo Nicolussi: Dodò e Mandragora assenti stasera. Ecco perché non ci sono
Vanoli questa sera dovrà fare a meno di due big, Dodò e Rolando Mandragora. Ecco perchè sono assenti
Come comunicato dalla Fiorentina, per il brasiliano si tratta di un trauma contusivo della coscia destra. Mentre Mandragora deve fare i conti con una lombalgia. Entrambi non sono nella distinta di questa sera.
Tra gli assenti anche Hans Nicolussi Caviglia, che come vi raccontiamo da un paio di giorni è ormai vicinissimo al Parma e sta per lasciare la Fiorentina dopo appena cinque mesi in viola.
