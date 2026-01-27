Non solo Nicolussi: Dodò e Mandragora assenti stasera. Ecco perché non ci sono

Vanoli questa sera dovrà fare a meno di due big, Dodò e Rolando Mandragora. Ecco perchè sono assenti

Paolo Vanoli ha scelto una formazione rimaneggiata per la sfida contro il Como. Tantissimi sono i titolari che questa sera riposeranno, tra cui Dodò e Rolando Mandragora. Per i due senatori viola non si tratta propriamente di "riposo", dato che sono alle prese con due infortuni.