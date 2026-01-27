Non solo Nicolussi: Dodò e Mandragora assenti stasera. Ecco perché non ci sono

Viola News
Vanoli questa sera dovrà fare a meno di due big, Dodò e Rolando Mandragora. Ecco perchè sono assenti
Paolo Vanoli ha scelto una formazione rimaneggiata per la sfida contro il Como. Tantissimi sono i titolari che questa sera riposeranno, tra cui Dodò e Rolando Mandragora. Per i due senatori viola non si tratta propriamente di "riposo", dato che sono alle prese con due infortuni.

Come comunicato dalla Fiorentina, per il brasiliano si tratta di un trauma contusivo della coscia destra. Mentre Mandragora deve fare i conti con una lombalgia. Entrambi non sono nella distinta di questa sera.

Tra gli assenti anche Hans Nicolussi Caviglia, che come vi raccontiamo da un paio di giorni è ormai vicinissimo al Parma e sta per lasciare la Fiorentina dopo appena cinque mesi in viola.

