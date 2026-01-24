Ancora problemi per Moise Kean: assente contro il Bologna, non figura nemmeno in panchina nella distinta della gara contro il Cagliari. Il calciatore accusa ancora problemi alla caviglia ed è sostituito da Piccoli, ex di turno, al centro dell'attacco viola.
Kean nemmeno in panchina: ancora indisponibile, le ultime sulle condizioni
L'attaccante non sarà della partita contro il Cagliari, nemmeno a gara in corso
Kean ieri è stato tutto il giorno al Viola Park per allenarsi e recuperare dal problema alla caviglia, che gli dà fastidio fin da metà dicembre e a causa della quale sta seguendo un programma di recupero al centro sportivo. Non risultano altre problematiche, ma tanto è sufficiente per tenerlo fuori.
