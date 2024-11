Palladino sorride: Gudmundsson in gruppo, le sensazioni per Como

Arrivano importanti notizie dalla giornata di oggi in casa Fiorentina, perché durante l'allenamento è tornato ad allenarsi con il gruppo Albert Gudmundsson. Il calciatore, come raccolto dalla nostra redazione, assente dalla partita con il Lecce, si è finalmente riaggregato alla squadra, anche se resta difficile una sua convocazione per la partita di questa domenica contro il Como. Raffaele Palladino infatti, molto probabilmente, lo lascerà a Firenze anche per questa gara in via precauzionale. Anche se l'ultima parola può darla solo la lista dei convocati. Sarà possibile rivederlo in campo tra la sfida di giovedì in Conference League contro il Paphos e quella con l'Inter di settimana prossima.