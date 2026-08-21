Novità importanti per i tifosi viola in vista di Roma-Fiorentina, gara in programma lunedì 24 agosto alle 20:45 allo Stadio Olimpico. Nelle ultime ore è stata infatti aperta la vendita dei biglietti per il settore ospiti attraverso il circuito ufficiale Vivaticket, dopo i giorni di attesa legati alle decisioni delle autorità sull'ordine pubblico.

La limitazione riguarda solamente i sostenitori residenti a Firenze e nella provincia di Firenze, mentre chi risiede nelle altre province toscane può procedere con l'acquisto del tagliando per il settore ospiti. Nei giorni scorsi era stato disposto lo stop, anche in seguito ai precedenti tra le due tifoserie. La vendita del settore ospiti è adesso attiva sul portale ufficiale Vivaticket.