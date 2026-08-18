La Fiorentina torna allo Stadio Artemio Franchi per la prima partita del campionato 2026/27. La squadra di Grosso affronterà il neopromosso Frosinone. Attraverso i propri canali ufficiali, il club viola, ha informato i propri tifosi sulle modalità di vendita dei biglietti per il match, che coinciderà con una prima festa per il centenario: la partecipazione allo spettacolo del Centenario di ACF Fiorentina che si terrà al termine della partita è inclusa nell’abbonamento e nel biglietto valido per la gara.

️ CALENDARIO DI VENDITA

1️⃣ FASE 1 - INVIOLA PREMIUM CARD

Dal 18/08/2026 ore 12:00 fino al 20/08/2026 alle 11:59, prima fase dedicata esclusivamente ai possessori di Inviola Premium Card.

2️⃣ FASE 2 – VENDITA GENERALE

Dal 20/08/2026 ore 12:00 fino al 29/08/2026 alle 08:59, fase successiva con vendita libera senza obbligo di InViola Premium Card dei posti rimasti disponibili.

2️⃣ FASE 3 – MATCH DAY

Dal 29/05/2026 ore 9.00, con attive le tariffe Match Day.

ACF FIORENTINA riconosce e raccomanda l’acquisto dei biglietti solo attraverso i canali ufficiali: Sito ufficiale; Biglietteria ufficiale; Punti vendita.