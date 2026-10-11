La vendita dei biglietti per Fiorentina-Como è entrata nella fase generale, dopo la finestra di prelazione riservata ai possessori di InViola Premium Card. I tifosi viola possono ancora acquistare i tagliandi per assistere alla prossima gara casalinga della squadra, ma la disponibilità dei posti si sta progressivamente riducendo.

La prima fase, dedicata ai possessori di InViola Premium Card, è iniziata il 28 settembre 2026 alle ore 15:00 e si è conclusa l'8 ottobre alle 09:59. Dalle ore 10:00 dell'8 ottobre è partita la vendita generale, che proseguirà fino alle 08:59 del giorno della partita. Dalle ore 09:00 del matchday scatterà invece la terza e ultima fase, attiva fino al termine della gara.

Fiorentina-Como, Curva Ferrovia sold out: biglietti disponibili in Tribuna

Nonostante la sconfitta rimediata a Genova, i tifosi viola non sembrano intenzionati a far mancare il proprio sostegno alla squadra. La mappa dei posti disponibile durante la procedura d'acquisto mostra infatti una risposta importante del pubblico:, mentre anche la Maratona è ormai vicina all'esaurimento.

Al momento, i biglietti ancora disponibili si trovano nei settori di Tribuna, con prezzi a partire da 46 euro e soluzioni più costose nelle aree più esclusive dello stadio, come Poltronissima e Tribuna VIP. La disponibilità è quindi limitata a una parte degli ultimi posti rimasti, mentre prosegue la vendita in vista della sfida contro il Como.

Il pubblico viola si prepara così a sostenere la squadra al Franchi, nonostante il momento complicato e la battuta d'arresto dell'ultima giornata.