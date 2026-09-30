La Fiorentina tornerà al Franchi per la 7ª giornata di Serie A 2026/27. La partita è in programma domenica 18 ottobre alle ore 15:00 e, in vista della sfida, sono state comunicate tutte le informazioni relative alla vendita dei biglietti.

La vendita sarà articolata in tre diverse fasi, con una prima finestra riservata ai possessori di InViola Premium Card, seguita dalla vendita libera e infine dalle tariffe Match Day.

Fase 1: InViola Premium Card

La prima fase della vendita è riservata esclusivamente ai possessori die sarà attiva

Fanno eccezione Tribuna Vip, Tribuna d'Onore, Poltronissima e i biglietti con servizio Hospitality, che saranno disponibili senza l'obbligo della tessera.

Tra le novità di questa partita c'è anche Prima Fila, il nuovo servizio Hospitality dedicato al Parterre di Tribuna.

Fase 2: vendita generale

Terminata la fase riservata, partirà la, aperta a tutti senza l'obbligo di possedere una InViola Premium Card.

I biglietti rimasti disponibili potranno essere acquistati da giovedì 8 ottobre alle ore 10:00 fino a domenica 18 ottobre alle ore 8:59.

Fase 3: Match Day

Infine, nella giornata della partita, sarà attiva la fase

La vendita con le relative tariffe Match Day partirà domenica 18 ottobre alle ore 9:00.

L'appuntamento è dunque fissato per domenica 18 ottobre alle ore 15:00 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, con i tifosi viola che potranno assicurarsi il proprio posto seguendo le diverse finestre previste dal calendario di vendita.

I prezzi dei biglietti