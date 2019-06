Un incontro a cinque per proseguire nella pianificazione del nuovo anno. È in questa ottica che Rocco Commisso – sbarcato in mattinata a Peretola con un volo diretto New York-Firenze – ha radunato attorno a sé il nucleo della Fiorentina che verrà: Joe Barone, Giancarlo Antognoni, Daniele Pradè e Vincenzo Montella. C’è da credere che durante il summit, tenutosi al Plaza Hotel Lucchesi e durato circa tre ore fra le 15 e le 18, il mercato ormai alle porte sia stato l’oggetto di discussione principale. Non sono arrivate concrete dichiarazioni ufficiali: sia Pradè che Montella hanno evitato i microfoni dei media all’esterno dell’albergo, mentre Commisso ha di fatto glissato su tutte le domande relative ad acquisti e cessioni.

Ricordiamo che fra 3 settimane la squadra viola sarà impegnata nell’International Champions League (CLICCA).

Nonostante questo, come abbiamo raccontato nel pomeriggio, sono filtrate alcune indiscrezioni che lasciano intendere come su nomi roboanti (Balotelli e Ibrahimovic) recentemente diffusi non esista nulla di concreto. Quando è uscito dal Plaza Hotel con la famiglia, intorno alle 20, Commisso non si è esposto né sulla situazione di Chiesa (lo ha fatto più volte in precedenza, stavolta si è limitato ad un: «Lasciamolo stare ora, poverino!») né su quella di Veretout. Si è invece trattenuto con i circa venti tifosi che lo attendevano per foto, video e le ormai consuete dimostrazioni di fiducia. A quei tifosi e ai media presenti ha poi presentato la moglie Catherine, a proposito della quale ha svelato un curioso retroscena.

L’atmosfera, insomma, è sempre quella dei lavori in corso. «L’ultima vacanza che ho fatto è stata durante la seconda settimana di gennaio: se io lavoro duro, devono lavorare duro pure loro», ha risposto l’italo-americano a chi gli chiedeva che tipo di messaggio avesse dato ai suoi dirigenti. Domani Commisso presenzierà in veste di Magnifico Messere alla finale del calcio storico che si terrà nel pomeriggio tra Bianchi e Rossi, e la sua giornata non prevede al momento altri impegni, ma è certo che il periodo delle riunioni sia tutt’altro che concluso. Stasera intanto la nuova Fiorentina si è riunita a cena, e dai tavoli del Plaza Hotel Commisso e gli altri si sono spostati al ristorante Tullio di Paolo Bacciotti della fondazione Tommasino Bacciotti. Per costruire un club che – citando uno dei dirigenti – sia il più possibile simile ad una famiglia.