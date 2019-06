Commisso: “Se ce l’ho fatta a trattenere Chiesa? Io credo di sì”

Raggiunto dai microfoni di Sky Sport, Rocco Commisso ha fatto intendere di aver ormai trovato un accordo con Federico Chiesa per un altro anno con la maglia della Fiorentina: alla domanda “Ce l’ha fatta a tenere Chiesa alla Fiorentina? Il tycoon ha risposto:

Io credo di sì.

E poi:

“Come ho detto due settimane fa, se non ci sono cose che non so resterà con la Fiorentina almeno un anno. E’ cresciuto a Firenze, se non sbaglio suo madre e suo padre vivono a Firenze, e resterà perché facciamo una bella squadra. Ma mi deve dare il tempo”.

Ricordiamo che fra 3 settimane la squadra viola sarà impegnata nell’International Champions League (CLICCA).