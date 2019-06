Ecco il via libera di Rocco: parte il mercato della Fiorentina. Su Balotelli…

Un summit importante, quello andato in scena oggi, al Plaza Hotel Lucchesi, dove alloggia Rocco Commisso, ed al quale hanno partecipato tutti i vertici della nuova gestione tecnica gigliata. A partire, certo, da Daniele Pradè e Vincenzo Montella, ma anche da Giancarlo Antognoni, di nuovo al centro del mondo viola e dell’ambito decisionale del club. Durante la riunione conclusasi poco fa, sono state stabilite le linee guida dell’imminente campagna acquisti che dovrà rinforzare la rosa a disposizione del tecnico campano, ma anche l’organizzazione iniziale della stagione che sta per partire. Sicuramente si è parlato pure di nomi, nonostante le smentite del caso: quello che è certo, è che quelli roboanti usciti in questi giorni (Mario Balotelli su tutti, ma anche, ad esempio, Zlatan Ibrahimovic) sono lontani dai programmi viola. Il mercato della Fiorentina sta per partire, Commisso ha dato la sua benedizione. Ricordiamo che fra 3 settimane la squadra viola sarà impegnata nell’International Champions League (CLICCA).

INTANTO ROCCO CHIARISCE SU BATI…