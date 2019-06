Commisso su Bati: “Alle giuste condizioni è il benvenuto. Firenze? Che accoglienza”

Queste altre parole rilasciate da Rocco Commisso a Sky Sport, in particolare legate alla trattativa con Gabriel Omar Batistuta ed a un suo eventuale ingresso nella dirigenza gigliata:

Ci siamo incontrati a Firenze, abbiamo parlato e ci siamo conosciuti, è una bravissima persona ed è stato una stella per questa società. Un suo ingresso nel club? Per ora siamo fermi, lo vorremmo ma alle giuste condizioni. Vediamo cosa succede. L’accoglienza ricevuta nel capoluogo toscano? Non me l’aspettavo, è stato grandioso, spero di far vedere presto tutto questo entusiasmo anche a mia moglie.