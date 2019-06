Clima idilliaco in casa viola: dopo il summit, cena con le signore (FOTO)

A cena con le mogli. No, non è un titolo di un nuovo film, ma quanto stanno facendo i protagonisti del summit viola di questo pomeriggio proprio in queste ore, insieme alle rispettive signore. Come si vede nella foto sotto, ripresa dal profilo Facebook di Rita Antognoni, Rocco Commisso si è ritrovato a cena insieme a Joe Barone ed ai tre responsabili della nuova squadra gigliata (il trittico Pradè-Montella-Antognoni), definizione usata dallo stesso presidente italo-americano tra ieri ed oggi.