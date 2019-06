Il retroscena: Lady Commisso la chiave che ha aperto le porte alla nuova Fiorentina

All’uscita dal Plaza Hotel Lucchesi, sede dell’incontro che ha coinvolto tra le 15 e le 18 di oggi Rocco Commisso, Joe Barone, Daniele Pradè, Vincenzo Montella e Giancarlo Antognoni, il neo-proprietario della Fiorentina ha raccontato un curioso retroscena sulle origini del suo sbarco a Firenze. Presentando la moglie ai tifosi e ai media presenti – tra cui Violanews – Commisso ha infatti svelato come la sua volontà sia stata determinante nell’esito dell’affare che lo ha portato ad acquisire il club. «Senza di lei non so se lo avremmo concluso», ha detto sorridendo. Catherine (è il nome della moglie) è nata in Italia e ha spinto fin dall’inizio per convincere il marito a mandare in porto l’operazione.