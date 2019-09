Minuto 77 di Atalanta-Fiorentina, viola avanti 2-0 e partita quasi chiusa. Quasi, appunto. Vincenzo Montella spende il suo secondo cambio e dopo aver inserito Boateng al posto di Ribery opta per Vlahovic al posto di Federico Chiesa. Apriti cielo. Quando al fischio finale i nerazzurri acciuffano il pareggio con Castagne le critiche del tifo viola sono tutte per il cambio incriminato. Non casuale però. Perché nella testa dell’allenatore, ogni mossa ha la sua spiegazione tattica e soprattutto fisica, e soprattutto perché il n° 25 viola stava rischiando di compromettere la sua incolumità.

“Mi fa divertire e innervosire sentire qualche ex calciatore dire che lo avrebbe tenuto in campo” ha tuonato Vincenzino, infastidito dalle voci di alcuni personaggi vicini agli ambienti viola. Solo lui e il suo staff conoscono in maniera chiara e precisa i dati atletici relativi ai calciatori, ribadendo come domenica Chiesa sia stato il migliore a livello fisico. Ma i risultati non aiutano. Vincere con l’Atalanta sarebbe stato ossigeno puro per la classifica della Fiorentina e per la scimmia che da tempo staziona imperterrita sulla sua spalla.

Ma lui è sereno. Il cambio della discordia non scalfisce – dall’esterno – le sue sicurezze e la società lo sostiene: domani però dovrà azzeccare tutto. Dalla formazione iniziale, con qualche forzata variazione rispetto alla gara di Parma, ai cambi incriminati. Perché il piatto piange da troppo tempo (219 giorni di digiuno in campionato) e se Atene piange, Sparta non ride. La Sampdoria è infatti al centro di un vortice societario che fa ribollire l’ambiente blucerchiato. Serve una vittoria scacciacrisi che farebbe piombare a sua volta l’amico Di Francesco nella bufera. Con Chiesa protagonista.