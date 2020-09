Iachini: “Abbiamo riportato a casa Biraghi, complimenti a Ceccherini. Organizzati nelle due fasi”

Il tecnico della Fiorentina, Giuseppe Iachini, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria per 1-0 contro il Torino:

“Biraghi? Lo abbiamo riportato a casa, era giusto valorizzare un nostro ragazzo. Stiamo cercando di portare gli ultimi arrivati al pari degli altri. Non abbiamo dubbi sulla loro qualità.

Pezzella? Ha un problema al piede, lo abbiamo monitorato fino alla fine, ma non ce l’ha fatta. Faccio i complimenti a Ceccherini, è stato bravo nelle preventive, la squadra ha cercato di restare corta. Abbiamo messo in fuorigioco gli attaccanti del Torino molte volte. Se si vuol vincere, serve essere organizzati nelle due fasi.

Fascia di capitano a Ribery? Perché non c’era Pezzella. Avrei potuto scegliere altri, ho scelto lui perché mi piaceva avere un giocatore a stretto contatto con l’arbitro e poi anche perché ha tante partite alle spalle.

Kouamé? Ha margini di miglioramento, così come Dusan e Patrick. Peccato per il gol. Ma se continuerà a lavorare, il gol arriverà, per lui e gli altri. Sirigu ha fatto parate sopra la media. Non ci ricordiamo che hanno 21 anni

Duncan in regia? Non giochiamo con un vero e proprio regista, ma a volte giochiamo con 2 centrocampisti e giochiamo col 3-4-1-2 o col 4-3-3. Ci trasformiamo per essere meno prevedibili, questo già dal finale della scorsa stagione”.