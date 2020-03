Götze vuole l’Italia e il contratto è in scadenza. La Fiorentina sonda il colpo ‘alla Ribery’

Secondo quanto riporta calciomercato.com, sembra essere arrivata al capolinea l’esperienza al Borussia Dortmund per Mario Gotze, (SCHEDA) il giocatore infatti è finito ai margini del progetto dei gialloneri basato interamente sui giovani. Il contratto in scadenza a Giugno lo rende uno dei nomi più appetibili sul mercato, in più in questi giorni, Bild ha rivelato che la volontà di Mario è quella di cercare la propria rinascita nel nostro calcio, in Serie A. La Fiorentina, come altri club di Serie A (Roma e Napoli in prima linea), è alla finestra e sonda un possibile colpo che accenderebbe la piazza, come lo è stato Ribery nella scorsa stagione.