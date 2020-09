Allenamento mattutino per la Fiorentina al centro sportivo “Davide Astori”. Domani giornata di riposo. Da lunedì, invece, i ragazzi di Iachini scenderanno sempre in campo per preparare il debutto in campionato, sabato 19 settembre alle 18 contro il Torino al Franchi. Curiosità: questa mattina Igor ha lasciato il quartier generale viola in bicicletta. Altroché macchine di lusso.