Alieu Njie è arrivato da poco alla Fiorentina e si è messo subito a disposizione di Fabio Grosso. Dal Viola Park, infatti, arrivano le immagini del suo primo allenamento con la maglia viola.

Il giocatore sarà a disposizione per la sfida contro la sua ex squadra, il Torino, in programma sabato alle ore 15:00. Le immagini: