Il nuovo acquisto della Fiorentina, Alieu Njie, ha completato il suo primo allenamento in viola

Redazione VN
Beto

Niente Zirkzee, arriva Beto: cosa cambia per l'attacco della Fiorentina?

Alieu Njie è arrivato da poco alla Fiorentina e si è messo subito a disposizione di Fabio Grosso. Dal Viola Park, infatti, arrivano le immagini del suo primo allenamento con la maglia viola.

Il giocatore sarà a disposizione per la sfida contro la sua ex squadra, il Torino, in programma sabato alle ore 15:00. Le immagini:

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