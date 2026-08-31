Il nuovo acquisto della Fiorentina, Alieu Njie, ha completato il suo primo allenamento in viola
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Alieu Njie è arrivato da poco alla Fiorentina e si è messo subito a disposizione di Fabio Grosso. Dal Viola Park, infatti, arrivano le immagini del suo primo allenamento con la maglia viola.
Il giocatore sarà a disposizione per la sfida contro la sua ex squadra, il Torino, in programma sabato alle ore 15:00. Le immagini:
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