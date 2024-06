FOTO – Ikonè non risponde al telefono, ma nel frattempo incontra una stella Nba

Ikonè è in uscita dalla Fiorentina. Intanto, il francese posta su Instagram una foto con un noto cestista di basket

Hanno fatto discutere le parole di Raffaele Palladino su Jonathan Ikonè. Il francese infatti, è in uscita dalla Fiorentina e l'attuale tecnico viola non è riuscito a contattarlo. Intanto, il francese ha postato una foto con una grande stella del Basket: Karl-Anthony Towns, conosciuto come "Kat", cestista dei Minnesota Timberwolves, e 4 volte all-star. La foto: