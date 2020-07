Il caso centro sportivo di Bagno a Ripoli tiene banco in casa Fiorentina (LEGGI LE PAROLE DI COMMISSO). Vi proponiamo alcune immagini, relative alla villa dei terreni acquistati da Rocco Commisso, risalenti al periodo precedente all’inizio dei lavori di ripristino della struttura. Il degrado è debordante, lo stato di abbandono incideva in maniera negativa non solo su quell’area ma su tutto il territorio che è al confine fra Firenze e Bagno a Ripoli.