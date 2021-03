Fossi: “Viola Park chiave di volta. Auspico superamento rapido dei problemi”

Emiliano Fossi, sindaco di Campi Bisenzio, nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Bruno si è soffermato anche sul tema relativo al ricorso straordinario alla Presidenza della Repubblica presentato da Italia Nostra contro la costruzione del Viola Park a Bagno a Ripoli. Queste le sue dichiarazioni: “E’ una storia che si ripete. Il problema spesso e volentieri è quello della tempistica nelle decisioni pubbliche, la distanza tra la volontà politica e i tempi della burocrazia. Nel nostro paese i tempi si allungano troppo e diventa tutto ingestibile, c’è il rischio di farsi sfuggire investimenti importanti. Bagno a Ripoli è in discontinuità rispetto a tutto questo, sono stati molto celeri. Poi si inseriscono altri fattori a tutela dell’ambiente ma il mio auspicio è che questi problemi vengano superati nel più breve tempo possibile perché il centro sportivo fa la differenza per una società come la Fiorentina. E’ la chiave di volta”.