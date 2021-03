Un tifoso scrive a Italia Nostra: “A nome di chi parlate?”

Gentile “Italia Nostra”, vi scrive un normalissimo cittadino di Firenze che, essendo normalissimo, è anche tifoso della Fiorentina.

Apprendo la notizia del vostro ricorso sul centro sportivo di Bagno a Ripoli e sono tristemente sbigottito.

Il nostro compito non si esaurisce nel salvare dall’abbandono e dal degrado monumenti antichi, bellezze naturali o opere dell’ingegno; Italia Nostra persegue un nuovo modello di sviluppo, fondato sulla valorizzazione dell’inestimabile patrimonio culturale e naturale italiano, capace di fornire risposte in termini di qualità del vivere e di occupazione.

Ho copiato e incollato quello che leggo sul vostro sito. Io faccio quella strada da 30 anni e quel terreno è sempre stato così…possiamo definirlo abbandonato? Avete detto che non è giusto che la destinazione d’uso di quel terreno non sia più agricolo; ma in questi 30 anni la destinazione agricola ha portato a qualcosa? Direi proprio di no! Se non porta a niente, non è più fruttuoso cambiarla?

Una nota a margine: ma la vostra associazione parla a nome di cittadini? Cioè, vi siete immolati in questa iniziativa per volere del popolo? Perchè se così fosse, io credo proprio che non sia realistica come cosa.

Credo che una bella parte di cittadini non sia minimamente interessata a cosa ci faranno in quel terreno (quindi direi che non parliate a nome loro); una grossa parte di cittadini invece è felicissima di quello che verrà fatto (e direi di non parlare di soli tifosi)

Per favore, fate una bella figura, mettetevi al fianco di chi finalmente sta dando veramente importanza a quel terreno, mettetevi al fianco di chi è favorevole a questa bellissima opera (definirla speculazione edilizia di un privato mostra poca conoscenza di cosa stiamo parlando), ritirate il ricorso.

Saluti, Andrea.