Pres. Italia Nostra spiega il ricorso: “Viola Park speculazione privata”

Leonardo Rombai, presidente di Italia Nostra Firenze, è intervenuto a Lady Radio per spiegare il ricorso al Capo dello Stato:

La decisione è stata presa da Roma, i tempi per ricorrere al TAR non c’erano e dunque ci siamo avvalsi di quest’ultima possibilità. Italia Nostra non è stata l’unica a definire una speculazione privata questo progetto. Un’edificazione di due ettari con stadi, tribune e parcheggi, che le leggi di tutela del paesaggio non contemplano. In campagna si può costruire soltanto, in via del tutto eccezionale, quando entra in gioco l’interesse pubblico. Se non riteniamo il Centro Sportivo di interesse pubblico? No, certo che no, è una speculazione privata. Il patrimonio, ci viene sempre ricordato, è un valore primario. La Fiorentina sta costruendo in un terreno fuori dai centri abitati, che è agricolo e agricolo dovrebbe rimanere. Che ci sia stata una discarica non conta, quello è un altro discorso.