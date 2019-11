Fiorentina, tutte le strade del mercato portano… a Roma

Florenzi, Scamacca, Antonucci, tutte le strade (del mercato viola) portano a Roma. O alla Roma. La Fiorentina infatti pensa già a come rinforzare la rosa a gennaio e le voci degli ultimi giorni riguardano profili diversi, ma che hanno in comune un passato o un presente giallorosso. Alessandro Florenzi (LA SCHEDA) è l’ultima “bandiera” romana a Trigoria, ma complice lo scarso feeling con Paulo Fonseca – che lo ha impiegato per un quarto d’ora scarso nelle ultime quattro di Serie A – lo ha messo di diritto nella lista dei partenti. Nonostante la miriade di infortuni che ha colpito la rosa giallorossa, Florenzi è ai margini da quasi un mese e potrebbe diventare un’occasione ghiotta per la Fiorentina, alla ricerca di quelle certezze sulla fascia destra che per il momento Lirola non è riuscito a colmare.

Chi di spazio ne ha avuto ancora meno del n° 24 è Mirko Antonucci (LA SCHEDA). Talento del vivaio, in prima squadra non ha lasciato praticamente mai il segno. Il classe ’99 dopo un’esperienza negativa a Pescara, condizionata dai numerosi infortuni, è rientrato alla casa base ma ha collezionato solo quattro presenze (tutte da subentrato) tra campionato ed Europa League. In prospettiva potrà rivelarsi al grande pubblico, ma la rosa della Fiorentina dispone già di tanti giovani in attacco (Vlahovic, Sottil, Montiel) e difficilmente i viola affonderanno subito il colpo. Altro giocatore di sicuro avvenire è Gianluca Scamacca (LA SCHEDA): romano di nascita e di formazione calcistica, dopo l’esperienza nelle giovanili del Psv è tornato in Italia, ma a Sassuolo non ha mai convinto. Ad Ascoli sta trovando continuità di gol e di rendimento, che gli stanno valendo il posto da titolare in Under 21: per lui vale lo stesso discorso di Antonucci, ossia l’abbondanza di giovanissimi nel reparto avanzato viola. Il costo è abbordabile, e il talento non è mai stato in discussione.

Pradè dunque guarda al suo passato, a quella Roma che lo ha forgiato come uno dei migliori ds d’Italia. E vuole cogliere l’occasione per rinforzare una Fiorentina che nelle ultime settimane ha un po’ stentato ma con grandi ambizioni. La strada potrebbe portare proprio a Roma, ma da qui all’apertura ufficiale del mercato c’è ancora un mese e mezzo: per preparare il terreno o per cambiare obiettivi lo dirà il tempo, ma le idee di certo non mancano.