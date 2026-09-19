VIDEO - Vanoli: "La parola chiave è equilibrio. Cosa sto cercando di insegnare"

Grande attesa in casa Fiorentina per la sfida contro il Napoli, in programma domani, domenica 20 settembre, alle 12:30. In vista dell'elevata affluenza prevista allo stadio Artemio Franchi, il club viola ha comunicato alcune indicazioni per agevolare l'ingresso dei tifosi.

I cancelli dello stadio saranno aperti a partire dalle 10:30, con la Fiorentina che invita tutti i supporters viola a presentarsi con ampio anticipo rispetto all'orario d'inizio della partita.

L'obiettivo è quello di evitare assembramenti e situazioni di calca nei pressi dei varchi e dei tornelli, garantendo così un afflusso il più possibile ordinato e sereno all'interno dell'impianto. IL COMUNICATO DEL CLUB:ACF Fiorentina informa i propri tifosi che, in virtù dell’alta affluenza prevista per la gara di Campionato con SSC Napoli in programma Domenica 20 Settembre alle ore 12:30, i cancelli dello Stadio Franchi saranno aperti dalle 10:30.

Per garantire un ingresso sereno ed evitare situazioni di calca nei pressi dei varchi d'accesso e dei tornelli, si invitano tutti i supporters viola a presentarsi con ampio anticipo agli ingressi.