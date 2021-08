Fiorentina, in vista del Torino niente ritiro. Ritrovo fissato alle 12 di sabato

La truppa di Vincenzo Italiano trascorrerà la viglia del match di domani sera a casa con le proprie famiglie

Niente ritiro pre-Torino per capitan Biraghi e compagni. I giocatori viola, infatti, passeranno la vigilia della seconda giornata di campionato a casa con le proprie famiglie, mogli e fidanzate, per poi presentarsi all'appello fissato per sabato alle 12. Altra curiosità: la Fiorentina non sosterrà la classica rifinitura, probabilmente si terrà soltanto la riunione tecnica tra staff e squadra. E poi tutti concentrati verso un match già molto importante.