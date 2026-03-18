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Fiorentina, i convocati: c’è Robin Gosens. Ma un difensore rimane a Firenze

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I convocati della Fiorentina
Redazione VN

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani contro il Rakow. Ok Robin Gosens, dopo la brutta botta al toracesubita a causa dello scontro con il palo della porta difesa da De Gea.

C'è però l'assenza di Niccolò Fortini, tornato a lavora in gruppo questa mattina,ma a quanto pare ancora non pronto per la sfida di domani. Ecco la lista completa:

1) BALBO VIERA Luis Francisco

2) BONANNO Piergiorgio

3) BRASCHI Giorgio

4) CHRISTENSEN Oliver (P)

5) COMUZZO Pietro

6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

7) DE GEA QUINTANA David (P)

8) FABBIAN Giovanni

9) FAGIOLI Nicolò

10) FAZZINI Jacopo

11) GOSENS Robin Everardus

12) GUDMUNDSSON Albert

13) HARRISON Jack Davi

14) KEAN Moise Bioty

15) KOŠPO Eman

16) KOUADIO Eddy Nda Konan

17) LEONARDELLI Pietro (P)

18) MANDRAGORA Rolando

19) NDOUR Cher

20) PARISI Fabiano

21) PICCOLI Roberto

22) PONGRAČIĆ Marin

23) RANIERI Luca

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