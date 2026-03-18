La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani contro il Rakow. Ok Robin Gosens, dopo la brutta botta al toracesubita a causa dello scontro con il palo della porta difesa da De Gea.
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Fiorentina, i convocati: c’è Robin Gosens. Ma un difensore rimane a Firenze
I convocati della Fiorentina
C'è però l'assenza di Niccolò Fortini, tornato a lavora in gruppo questa mattina,ma a quanto pare ancora non pronto per la sfida di domani. Ecco la lista completa:
1) BALBO VIERA Luis Francisco
2) BONANNO Piergiorgio
3) BRASCHI Giorgio
4) CHRISTENSEN Oliver (P)
5) COMUZZO Pietro
6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
7) DE GEA QUINTANA David (P)
8) FABBIAN Giovanni
9) FAGIOLI Nicolò
10) FAZZINI Jacopo
11) GOSENS Robin Everardus
12) GUDMUNDSSON Albert
13) HARRISON Jack Davi
14) KEAN Moise Bioty
15) KOŠPO Eman
16) KOUADIO Eddy Nda Konan
17) LEONARDELLI Pietro (P)
18) MANDRAGORA Rolando
19) NDOUR Cher
20) PARISI Fabiano
21) PICCOLI Roberto
22) PONGRAČIĆ Marin
23) RANIERI Luca
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