CRONACA – Fiorentina B-Real Vicenza 6-1: Ghidotti regala un gol, Kukovec firma un gioiellino

Di seguito le scelte di Emiliano Bigica per la gara della sua ‘Fiorentina B’ contro il Real Vicenza, la seconda dei viola a Moena. Disposti con un 4-3-3: Ghidotti; Pierozzi E., Illanes, Baroni (C), Zanon; Marozzi, Schetino, Gorgos; Pierozzi N., Gori, Maganjic. Solo un cambio (Marozzi al posto di Hanuljak) rispetto alla formazione testata ieri da Bigica in allenamento.