Fiorentina-Real Vicenza: la probabile formazione della viola

Oggi pomeriggio alle ore 17 scenderà in campo la Fiorentina contro il Real Vicenza, per la seconda amichevole del ritiro di Moena. I viola, allenati, rimaneggiati e con la formazione B. La squadra dovrebbe scendere in campo con un 4-3-3, con in porta il giovane Ghidotti, più esperto dei suoi compagni di ruolo. La linea a quattro dovrebbe essere comporta da Edoardo Pierozzi, Illanes, Baroni e Zanon. Il centrocampo a tre vedrà nel ruolo di regista Schetino, con accanto Gorgos e Hanuljak. In attacco Niccolò Pierozzi e Maganjic accanto a Gori.