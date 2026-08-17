La Fiorentina annuncia il sold out per gli abbonamenti della stagione 26/27: il comunicato ufficiale del club viola
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La Fiorentina comunica ufficialmente il SOLD OUT della Campagna Abbonamenti 2026/27. Tutti i posti disponibili per la sottoscrizione degli abbonamenti sono stati esauriti, confermando ancora una volta il grande entusiasmo della tifoseria viola.
Sono 14.556 gli abbonati che hanno scelto di rinnovare il proprio legame con la squadra in vista di una stagione particolarmente significativa, quella del Centenario della Fiorentina.
Il club ha voluto ringraziare i propri tifosi attraverso i canali ufficiali:
“La Campagna Abbonamenti 2026/27 è ufficialmente SOLD OUT: tutti i posti disponibili in abbonamento sono stati sottoscritti. Grazie a tutti i 14.556 abbonati! Ci vediamo al Franchi per vivere insieme la stagione del Centenario!!”
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