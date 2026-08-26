VIDEO Sky: Kean non si allena al mattino e spinge per il Como

Aspettando che si definisca, con la fumata bianca o nera, la trattativa tra Como e Fiorentina, su Moise Kean emergono retroscena riguardanti il suo rinnovo di contratto fino al 2029.

Al momento della firma le indiscrezioni filtrate avevano parlato in modo quasi unanime di un accordo blindato sulla base di 4,5 milioni di euro a stagione. Una cifra indubbiamente importante, ritenuta da molti il giusto compromesso tra le richieste del giocatore e le esigenze di bilancio della società.

La realtà dei fatti, tuttavia, si è rivelata decisamente più pesante per le casse della Fiorentina. Secondo quanto rivelato dal giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, l'ingaggio reale non è di 4,5 milioni, bensì di ben 6 milioni di euro netti all'anno. Una differenza di un milione e mezzo che cambia radicalmente la prospettiva economica dell'intera operazione.