Di Livio: “Fiorentina più avanti della Roma grazie al lavoro di Italiano”

"Mourinho non si è mai adeguato alla rosa che aveva, che non è di certo scarsa. Ci deve essere un lavoro settimanale che lui e il suo staff non sono stati in grado di portare avanti. Fiorentina e Bologna non sono più forti della Roma, ma con l’allenamento quotidiano sono più avanti in classifica. Lukaku, Dybala e Rui Patricio sono giocatori voluti da lui, così come Bonucci lo voleva Mourinho. Per queste ragioni non può criticare una squadra voluta da lui".