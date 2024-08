De Gea è un giocatore della Fiorentina: sui suoi social spunta il cuore viola

Oggi David De Gea è diventato ufficialmente un nuovo calciatore della Fiorentina. Una scelta fatta anche col cuore, in tutti i sensi. Sui suoi canali social, infatti, è spuntato un'emoticon raffigurante un cuore viola, appunto. Per il portiere spagnolo Firenze rappresenta un'opportunità importante, per sentirsi nuovamente giocatore vero innanzitutto, dopo un anno di inattività, ma anche per dimostrare che lui all'addio al calcio giocato non ci pensa ancora. Di sicuro, l'arrivo nel capoluogo toscano dell'estremo difensore ex United ha riacceso almeno un po' di entusiasmo nel popolo viola.