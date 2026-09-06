David Guetta, storica voce viola e direttore del Pentasport di Radio Bruno, ha commentato così il momento negativo della Fiorentina di Grosso: (ARTICOLO COMPLETO SU FIRENZEDINTORNI.IT)

Mai sentito a Firenze chiedere il cambio di panchina dopo appena tre giornate e se lo chiede la Curva è quasi come una condanna in appello, manca ancora la Cassazione di un paio di risultati e poi la società non potrà che prenderne atto e agire

Psicologicamente è come se Grosso viaggiasse con una scimmia sulla spalla, che sarebbero poi i fantasmi della passata stagione, da Pradé a Pioli ed è quindi come se su di lui si scaricassero le colpe di 13 mesi da incubo

Chiaramente il tecnico è insufficiente, dà la fatale impressione di essere indeciso nella tattica e nelle dichiarazioni e non ha dato niente alla Fiorentina