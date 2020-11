Dal centro sportivo: Pezzella recuperato, domenica ci sarà. Callejon ed i nazionali…

Buone notizie dal centro sportivo viola. Secondo quanto riporta Radio Bruno, il capitano German Pezzella, assente nelle ultime gare della Fiorentina per il problema alla caviglia accusato contro lo Spezia, è completamente recuperato e con ogni probabilità scenderà in campo contro il Benevento. Callejon, invece, si allena solo parzialmente in gruppo, sarà molto difficile vederlo tra i titolari domenica prossima. Capitolo Nazionali: arriveranno quasi tutti oggi a Firenze (Martinez Quarta forse domani) e se l’esito dei tamponi che effettueranno al subito dopo il ritorno sarà negativo, da domani rientreranno tutti in gruppo.