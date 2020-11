Cutrone, l’ex allenatore: “Se gioca solo gli ultimi minuti, come fa a mostrare le qualità?”

Walter De Vecchi, ex giocatore del Milan e responsabile della tecnica individuale dei giovani rossoneri, ha parlato a Radio Bruno di Patrick Cutrone che ha allenato nelle giovanili:

La Fiorentina in attacco ha giovani molto interessanti, Vlahovic, Cutrone e Kouamé. Per Patrick parlano i numeri: qual è il rapporto numeri-gol? In Under 21 ha segnato, a Firenze ha avuto poco spazio. Se gioca solo dieci minuti alla fine è dura far vedere le qualità. Credo molto in Cutrone, ha sempre segnato nella sua carriera. E’ un ragazzo col cuore grande e si dà sempre da fare. Nel calcio si fanno chiacchiere ma, come dicevo, i numeri dicono tanto.