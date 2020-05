Dal centro sportivo: doppio allenamento per metà squadra, ancora assente Caceres

Altra giornata di allenamenti collettivi per la Fiorentina. Doppia seduta per metà della rosa al centro sportivo “Davide Astori”. Questa mattina infatti ha lavorato metà gruppo. Ranghi al completo, invece, nel pomeriggio.

Domani mattina si allenerà l’altra metà del gruppo (quella che non è scesa in campo stamani). Nel pomeriggio poi, come oggi, toccherà a tutta la rosa. Ancora assente Martin Caceres, che continua ad allenarsi nella propria abitazione con un lavoro personalizzato. Non è ancora stata fissata una data per il rientro dell’uruguaiano al centro sportivo.

Per quanto riguarda i dirigenti, presenti, tra gli altri, Giancarlo Antognoni e Valentino Angeloni.