Alla vigilia della sfida contro la Turchia, il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini ha analizzato in conferenza stampa il momento della Nazionale.

Turnover necessario e fiducia ai giovani

"Le critiche non mi toccano," ha dichiarato con fermezza Mancini. "C'è fin troppa agitazione attorno alla squadra, serve mantenere la calma. Contro la Turchia apporterò diversi avvicendamenti per testare altri elementi della rosa. Del resto, nessun calciatore avrebbe potuto sostenere quattro impegni così ravvicinati."

Il CT ha speso parole di supporto per la prestazione del giovane Romano: "Ha disputato un'ottima prova, le sbavature fanno parte del percorso. Considero le sue prospettive in azzurro davvero importanti."

Ambiente, risultati e l'analisi sul momento del calcio italiano

Sulle tensioni della piazza e il clima attorno alla selezione, Mancini ha un'idea chiara: "L'insoddisfazione dei tifosi è comprensibile. Sta solo a noi invertire la rotta sul campo con buone prestazioni e vittorie. Solo i successi cambiano queste dinamiche."

Il tecnico si è soffermato anche sui limiti strutturali dell'attuale movimento calcistico: "Attraversiamo una fase storica complessa. Il calcio va a cicli e l'Italia sta pagando l'assenza di una generazione di talenti puri come Totti o Del Piero. Ci serve tempo per lavorare e allestire un blocco competitivo. Soltanto questo."

L'avversario e i dubbi sulla formazione

Sull'undici che scenderà in campo a Bursa, restano diversi nodi da sciogliere, a partire dall'impiego di Moise Kean: "Non ho ancora deciso se partirà dall'inizio, scioglierò le riserve solo domattina. A 48 ore dall'ultima partita dobbiamo ancora effettuare la seduta di rifinitura. Finora in stagione non ha accumulato molti minuti, verificherò la sua condizione atletica."

Infine, un attestato di stima verso la guida tecnica della Turchia e le aspettative sul match: "Vincenzo Montella sta svolgendo un lavoro eccellente, la loro eliminazione ai Mondiali è stata ingiusta per quanto mostrato. Troveremo un avversario di qualità, sarà una bella sfida. Mi aspetto un passo in avanti sul piano della pressione e della determinazione. Senza tempo per provare nuove soluzioni tattiche, non vedremo grandi stravolgimenti, ma voglio una risposta di carattere."