Buone notizie per Spalletti: il tecnico prova a recuperare due acciaccati in vista del Franchi
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Buone notizie per Luciano Spalletti in vista della trasferta di Firenze. Nel corso dell’allenamento odierno alla Continassa, Zeki Celik e Weston McKennie hanno svolto una parte della seduta insieme al resto dei compagni, proseguendo il rispettivo percorso di recupero.
La loro situazione sarà monitorata dallo staff medico nelle prossime sedute, con l’obiettivo di capire se potranno tornare a disposizione per la sfida contro la Fiorentina, in programma domenica sera al Franchi. Un aggiornamento incoraggiante per la Juventus, che spera di recuperare entrambi in vista di un appuntamento importante prima della sosta per le nazionali. Lo scrive Tuttomercatoweb.com
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