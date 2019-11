Bucchioni sicuro: “Europa fuori dalla portata della Fiorentina. Balotelli? Juric vergognoso”

Enzo Bucchioni, ha parlato così ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:

Montella dovrebbe andare avanti per la sua strada, senza prestare attenzione a quello che viene detto sulle sue scelte, deve volare più in alto. La squadra è partita da un livello troppo basso, è in costruzione e probabilmente sta andando oltre i propri limiti, ma adesso ci sono organici troppo più forti, il Cagliari stesso come rosa è superiore. Dobbiamo essere realisti, in questo momento l’Europa è irraggiungibile. Caso Balotelli? In questa vicenda non mi è piaciuto Juric, non può permettersi di dare del bugiardo a Balotelli, sto ancora aspettando le scuse dell’allenatore, ha avuto un atteggiamento vergognoso verso tutto il mondo del calcio.