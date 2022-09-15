La Fiorentina deve tornare a vincere e quest'oggi alle ore 21.00, contro il Basaksehir va alla ricerca del suo primo successo europeo della gestione Commisso. Ecco le scelte dei due allenatori:
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Basaksehir-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Igor ok, sorpresa Terzic
ISTANBUL BASAKSEHIR (4-3-3): Sengezer; Caiçara, Touba, Ndiashimiye, Ali Kaldirim; Aleksic, Biglia, Ozcan; Gürler, Okaka, Chouiar. All. Emre Belözoğlu
A disposizione: 1 Babacan (P), 2 Şener Özbayraklı, 5 Léo Duarte, 9 Traoré, 10 Özil, 15 Batuhan Çelik, 18 Szysz 21 Mahmut Tekdemir, 23 Deniz Türüç 34 Muhammet Arslantaş, 42 Ömer Ali Şahiner, 60 Lima.
FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Venuti, Quarta, Igor, Terzic; Bonaventura, Amrabat, Maleh; Ikoné, Cabral, Saponara. All. Vincenzo Italiano
A disposizione: 1 Terracciano (P), 31 Cerofolini (P), 3 Biraghi, 7 Jovic, 16, Ranieri, 32 Duncan, 38 Mandragora, 40 Favasuli, 42 Bianco, 44 D. Krastev, 72 Barák, 99 Kouamé.
GERMOGLI PH: 3 SETTEMBRE 2022 FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI CAMPIONATO SERIE A 2022 - 2023 FIORENTINA VS JUVENTUS NELLA FOTO IGOR
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