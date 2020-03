Barone: “Mercafir? Non abbiamo ancora deciso, ma siamo delusi. Vogliamo la Fiorentina in Europa”

Non solo gare rinviate e possibili rimedi. Joe Barone è tornato a parlare oggi della questione nuovo stadio:

Al momento c’è un bando aperto per l’area Mercafir, noi continuiamo a valutare se partecipare o no. Ad oggi è l’unica opzione che il Comune ci ha offerto. Siamo delusi, non solo per quanto accade a Firenze ma per la situazione italiana. Gli stadi sono il problema principale del calcio italiano. Fare lo stadio fuori Firenze? Tutto è possibile. Noi siamo qui per portare la Fiorentina in Europa, ma è difficile essere competitivi se le entrate sono meno di 100 milioni.