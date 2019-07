Barone: “Boateng giocatore importante, ma il nostro mercato partirà il 10 agosto”

Poco fa Joe Barone è stato intercettato a spasso per il centro di Milano da Sportitalia, ecco le sue parole:

Oggi ho provato grandi emozioni durante la compilazione del calendario, ma la sera non possiamo fare neppure una passeggiata perché siamo seguiti dappertutto (scherza col giornalista dell’emittente, n.d.r.). L’inizio con il Napoli è una partita importante, per noi e la tifoseria. Stiamo lavorando insieme a Pradè, ribadisco che il nostro mercato in entrata partirà il 10 agosto. Con noi ci sarà anche Chiesa? Non è una novità, ormai questa è una storia passata. Siamo concentrati per preparare la squadra, al mercato ci pensa Pradè, al campo Montella. Boateng? E’ un giocatore importante che ha fatto grandi cose in carriera, vediamo… Forza Fiorentina.