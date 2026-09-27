Atta non prenderà parte all’amichevole celebrativa contro il Signa.
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Atta non prenderà parte all’amichevole tra Fiorentina e Signa, fissata alle 11:00 di oggi per ricordare la prima storica partita disputata dalla squadra viola. Il centrocampista non sarà dunque a disposizione per l'amichevole, ciònonostante la sua assenza rientra in una gestione programmata.
Il francese, dopo i vari problemi fisici di inizio campionato, sta svolgendo un programma individuale di lavoro, con l’obiettivo di essere al meglio in vista dei prossimi impegni ufficiali al rientro dalla sosta.
L’assenza di Atta va quindi letta nell’ottica di una preparazione personalizzata per trovare la condizione ottimale in vista di impegni più importanti.
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