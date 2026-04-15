VN – Kean non è in campo. Altri due danno forfait e Dodò non si allena

Dopo le parole in conferenza stampa di Vanolie Mandragora la Fiorentina è scesa in campo per la seduta di rifinitura. La testa è alla notte europea complicata, ma affascinante. Domani sera,alle 21, al “Franchi” arriva il Crystal Palace per il ritorno dei quarti di finale di Conference League. Si riparte dal pesante 3-0dell’andata in favore degli inglesi, un risultato che obbliga i viola a cercare un’impresa.
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Chi recupera e chi no—
A seguire la rifinituradegli uomini di Vanoli c'è il nostro Giovanni Zecchi. La nota lieta è il pieno ritorno in gruppo di Manor Solomon. Per la difficile missione il tecnico viola Paolo Vanoli dovrà fare i conti con diverse assenze. Sul terreno di gioco del Viola Park, infatti, non si vede Moise Kean. Così come non recuperano Parisi e Fortini, come già aveva anticipato Vanoli in conferenza stampa.
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