VN – Kean non è in campo. Altri due danno forfait e Dodò non si allena

Fiorentina in campo verso il Crystal Palace, assente Dodò squalificato e gli infortunati di lungo corso: Kean, Parisi e Fortini

Dopo le parole in conferenza stampa di Vanolie Mandragora la Fiorentina è scesa in campo per la seduta di rifinitura. La testa è alla notte europea complicata, ma affascinante. Domani sera,alle 21, al “Franchi” arriva il Crystal Palace per il ritorno dei quarti di finale di Conference League. Si riparte dal pesante 3-0dell’andata in favore degli inglesi, un risultato che obbliga i viola a cercare un’impresa.