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VN – Kean non è in campo. Altri due danno forfait e Dodò non si allena

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Fiorentina in campo verso il Crystal Palace, assente Dodò squalificato e gli infortunati di lungo corso: Kean, Parisi e Fortini
Giovanni Zecchi
Giovanni Zecchi Redattore 

Dopo le parole in conferenza stampa di Vanolie Mandragora la Fiorentina è scesa in campo per la seduta di rifinitura. La testa è alla  notte europea complicata, ma affascinante. Domani sera,alle 21, al “Franchi” arriva il Crystal Palace per il ritorno dei quarti di finale di Conference League. Si riparte dal pesante 3-0dell’andata in favore degli inglesi, un risultato che obbliga i viola a cercare un’impresa.

Chi recupera e chi no

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A seguire la rifinituradegli uomini di Vanoli c'è il nostro Giovanni Zecchi. La nota lieta è il pieno ritorno in gruppo di Manor Solomon. Per la difficile missione il tecnico viola Paolo Vanoli dovrà fare i conti con diverse assenze. Sul terreno di gioco del Viola Park, infatti, non si vede Moise Kean. Così come non recuperano Parisi Fortini,  come già aveva anticipato Vanoli in conferenza stampa.

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