Roberto Mancini ha parlato prima della sfida dell'Italia contro la Turchia
VIDEO - Pellegrino: "Bello segnare, ma come squadra ambiamo a obiettivi importanti"
Dopo il ko contro il Belgio, l'Italia cerca la prima vittoria dell'era Mancini. Proprio il ct azzurro è intervenuto ai microfoni di Rai Sport prima della sfida di Nations League:
Con il Belgio ho visto cose positive, non c'è nessuno da massacrare. Quello di stasera non sarà uno spareggio. Barella? Sappiamo il suo valore, ma non è stato difficile rinunciarci. Queste partite ci servono per conoscere i giocatori più giovani che saranno quelli che dovranno accompagnare il nostro percorso nei prossimi anni. Se non li vediamo in partita, non posso farlo in due allenamenti.
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