I convocati del ct Giovanni Costantino per il Torneo "Val de Marne"
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L'Italia Under 16 si prepara a prendere parte al torneo internazionale "Val de Marme" che si disputerà dal 27 al 31 ottobre nella regione dell’Île-de-France. Il ct Giovanni Costantino ha convocato 22 giocatori con l'appuntamento fissato per domenica 25 a Roma, prima della partenza.
Gli azzurrini debutteranno contro l'Inghilterra martedì 27 ottobre alle ore 14:00, poi affronteranno Francia e Giappone. Nella lista dei convocati figura anche Abdel Salam Musah, centrocampista della Fiorentina:
Portieri: Matteo Bondone (Genoa), Tommaso Sgrò (Parma);Difensori: Matthew Appiah Boateng (Parma), Luca Arzuffi (Atalanta), Andrea Bernasconi (Milan), Niccolò Chieffallo (Roma), Samuele Ferraresso (Atalanta), Saverio Angelo Mesecorto (Sassuolo), Fabrizio Pasotti (Cremonese), Adrien Tato (Milan); Centrocampisti: Francesco Buondonno (Napoli), Achille Cremonesi (Milan), Alessandro Grigioni (Como), Abdel Salam Musah (Fiorentina), Mattia Pica (Roma), Guglielmo Maria Tosi (Como), Marco Vaccarella ( (Juventus), Lorenzo Vitali (Parma);Attaccanti: Mark Chidozie Cordopatri (Parma), Leonard Maria Lima Ramalho (Bologna), Gian Michael Portuoundo (Torino), Diego Succi (Cesena).
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